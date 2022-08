Timothy Chandler : Eintracht-Profi würde Prämien mit Fußballerinnen teilen

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts Fußballprofi Timothy Chandler wäre in der Debatte um die Bezahlung von Fußballerinnen zu Zugeständnissen bereit.

Die Eintracht-Frauen starten am Donnerstag in Dänemark in die Qualifikation zur Champions League. „Wenn die Mädels in der Champions League spielen, feuere ich sie auch von der Tribüne aus an“, kündigte Chandler an.