Bundesliga : Eintracht ohne Pellegrini beim VfB - Hasebe und Jakic fit

Frankfurts Trainer Oliver Glasner (l) spricht mit Abwehrchef Makoto Hasebe. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt will mit dem Rückenwind des ersten Sieges der Vereinsgeschichte in der Champions League bei Olympique Marseille (1:0) auch in Fußball-Bundesliga nachlegen.

„Der Sieg hat uns gut getan“, sagte Eintracht-Cheftrainer Oliver Glasner vor dem Spiel am Samstag beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky). Ausfallen werde der italienische Defensivspieler Luca Pellegrini.

Dagegen hätten Abwehrchef Makoto Hasebe und Mittelfeldmann Kristijan Jakic nach leichten Blessuren aus der Partie in Marseille signalisiert, spielen zu können. Kapitän Sebastian Rode will Glasner nicht über 90 Minuten spielen lassen, nachdem er erst gegen Olympique nach einer Muskelverletzung wieder mitwirken konnte.

© dpa-infocom, dpa:220916-99-786023/2

(dpa)