Bundesliga : Eintracht gegen Union Berlin wohl ohne Jakic

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt muss im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin wahrscheinlich auf Defensivspieler Kristijan Jakic verzichten.

Der 25-Jährige laboriert an einer Entzündung in der Hüfte und droht für das Duell mit dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auszufallen. „Hinter seinem Einsatz steht ein großes Fragezeichen. Er hat seit fast zwei Wochen nicht trainiert“, berichtete Eintracht-Trainer Oliver Glasner.