Freitagspiel der Bundesliga : Eintracht gegen Arminia: Duell der Kilometerfresser

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt wartet noch auf den ersten Sieg 2022 - und ist Favorit gegen Bielefeld. Die Arminia ist seit vier Spielen ohne Niederlage.

Das jüngste 2:2 am vergangenen Sonntag gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Greuther Fürth will Kramer daher auch nicht als Rückschlag einstufen. „Diese ganzen Rechenspiele helfen nicht für die nächste Aufgabe. Wir fokussieren uns jetzt auf Frankfurt“, meinte der Coach der Ostwestfalen. Acht Punkte aus den zurückliegenden vier Spielen haben das Selbstvertrauen des Außenseiters gestärkt. „Wir wollen weiter in jedem Spiel unser Bestes geben und dann kommen wir auch weiterhin für Punkte in Frage“, sagte Kramer.