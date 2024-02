Transfers Eintracht Frankfurt leiht PSG-Stürmer Ekitike aus

Ekitike war bereits im Sommer bei den Hessen ein Thema, als Randal Kolo Muani kurzfristig noch zu PSG gewechselt war. Der 21 Jahre alte Franzose steht in Paris noch bis 2027 unter Vertrag, kam in dieser Spielzeit aber kaum mehr zum Einsatz. In der Liga wurde Ekitike nur am ersten Spieltag eingesetzt, zuletzt stand er gar nicht mehr im Kader.