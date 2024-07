Bundesliga Eintracht Frankfurt legt los - Ziel: Attraktiver Fußball

In der rund sechswöchigen Vorbereitung steht unter anderem vom 22. Juli bis 3. August ein Trainingslager in den USA auf dem Programm. Die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt findet am 10. August gegen den spanischen Club FC Valencia statt. Am 19. August sind die Hessen dann in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig zu Gast. Wenige Tage später tritt die Toppmöller-Mannschaft am ersten Bundesliga-Spieltag bei Borussia Dortmund an.