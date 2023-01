Bundesliga : Eintracht-Coach Glasner: Frankfurt kein Bayern-Jäger

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt will die Hinrunde in der Fußball-Bundesliga als Tabellenzweiter abschließen.

Allerdings sieht Coach Oliver Glasner die Partie am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) beim punktgleichen SC Freiburg nicht als Richtung weisend an. „Es ist erst Januar. Wir wollen unsere Punktzahl erhöhen, am liebsten mit drei Punkten und uns nicht mit 30 zufriedengeben. Dann können wir mit der Hinrunde zufrieden sein“, sagte der Österreicher.