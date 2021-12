Corona-Pandemie : Eintracht-Chef Fischer: Bei Bundesliga-Heimspielen impfen

Frankfurt am Main Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer hat vorgeschlagen, die Vereine der 1. und 2. Fußball-Bundesliga in die Impfkampagne stärker einzubinden.

Der Eintracht-Chef sieht den Profi-Fußball und die Vereine vor tief gehenden Veränderungen, sollte Corona nicht bald beendet sein. „Niemand vermag in die Glaskugel zu schauen, um exakt zu erkennen, was es bedeutet, dass sich nun die Omikron-Variante so rasant ausbreitet“, sagte er. „Eins steht fest: Wenn es so extrem auch in den kommenden Jahren bleibt, dann trifft es allerlei Bereiche unserer Gesellschaft - und natürlich auch den Fußball.“