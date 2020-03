Coronavirus-Krise : Eintracht-Boss Bobic: „Kuchen nicht mehr so üppig“

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic rechnet in der Coronavirus-Krise mit „heftigen Einschnitten“ beim hessischen Fußball-Bundesligisten.

„Wir sind zwar in der glücklichen Lage, dass wir in den vergangenen vier Jahren etwas auf die Seite legen und unser Eigenkapital steigern konnten. Trotzdem wird es uns treffen“, sagte der frühere Nationalstürmer in einem Interview der Tageszeitung „Die Welt“. „Denn wir sprechen nicht nur von dieser Saison, auch von der kommenden. Und es ist möglicherweise so, dass wir lange Zeit keine Zuschauer in den Stadien sehen werden.“