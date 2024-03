Bundesliga Eintracht beendet Negativtrend: Trainer Toppmöller „froh“

Auch in Heidenheim hatte die Eintracht am Samstag Probleme und ging erst dank eines Platzfehlers durch ein Eigentor in Führung. „Ich glaube, das hat ein bisschen auch mit Selbstvertrauen zu tun, dass wir einfach die letzten Wochen auch ein paar Nackenschläge bekommen haben“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. „Das ist natürlich mit einer jungen Mannschaft nicht ganz so einfach, Sicherheit zu gewinnen. Nichtsdestotrotz müssen wir einfach einen besseren Fußball spielen.“