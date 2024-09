Fußball-Bundesliga „Eine sehr billige Ausrede“: Dortmunds Sahin unzufrieden

Der vom Co- zum Cheftrainer beförderte Sahin lebte das geforderte Selbstverständnis in Bremen gleich einmal vor. Der personelle Neuaufbau, die veränderte Ausrichtung in einem 3-4-2-1-System: „Das ist ein Prozess, klar. Aber bei Borussia Dortmund muss dieser Prozess schneller gehen“, sagte er. „Es wäre eine sehr billige Ausrede, zu sagen, dass es an der Transferperiode lag.“