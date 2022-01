Bundesliga : „Eine Bank“: Friedrich-Weggang schmerzt Union-Coach Fischer

Berlin Trainer Urs Fischer wertet den Weggang von Leistungsträger Marvin Friedrich auch als Ergebnis guter Arbeit beim 1. FC Union Berlin.

„Er war eine Bank“, betonte Fischer zudem bei einer Pressekonferenz zum kommenden Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Wie Fischer die Lücke in der Abwehrreihe beim ersten Heimspiel des Jahres schließen will, verriet er nicht. Auch nicht, ob Neuzugang Dominique Heintz eine Option für den Kader oder gar für die Startelf sein könnte. Darüber will Fischer nach dem Abschlusstraining am Freitag entscheiden. „Mit der Solidarität fangen wir das auf“, erklärte er insgesamt zu Abgängen von wichtigen Spielern.