Nach Pleite auf Schalke : Einbruch auf der Zielgeraden: Frankfurt schiebt Frust

Gelsenkirchen Die Champions League schien für Frankfurt bei sieben Punkten Vorsprung nach 28 Spielen zum Greifen nah. Doch auf der Zielgeraden gerät das Team ins Straucheln. Wer trägt die Schuld?

Schon am Samstag klang das Statement des scheidenden Sportvorstands Fredi Bobic nach Kapitulation: „Es war nicht eingeplant, dass wir hier ein Spiel verlieren. Am Ende des Tages wird es jetzt wahrscheinlich Platz fünf.“

Seit der Ankündigung von Trainer Adi Hütter Mitte April, in der kommenden Saison zu Borussia Mönchengladbach zu wechseln, verbuchten die Frankfurter nur vier Zähler aus fünf Partien. Entgegen der bisherigen Sprachregelung stellte Rode einen Zusammenhang zwischen dem Leistungseinbruch des Teams und der Entscheidung des Fußball-Lehrers her: „Ich denke, das ist nicht von der Hand zu weisen. Es war ein Faktor, aber nicht der entscheidende.“

Ähnlich tief wie bei seinen Spielern saß der Frust bei Hütter: „Wir haben das alle zusammen vergeigt. An dieser Niederlage haben wir unglaublich zu knabbern.“ Gleichwohl erinnerte der Österreicher an die lange Zeit starke Saison seiner Mannschaft: „Wir hatten ein Traumziel. Aber wir sind immer noch Fünfter. Hätten wir die Ziele nicht so hoch gesteckt und hätten gesagt, dass wir vielleicht Europa League oder Conference League spielen wollen, dann wäre es super gewesen.“

Bobic fand ähnliche Worte wie der Coach: „Dennoch war es eine Rekordsaison, in der wir souverän in die Europa League einziehen und bisher erst sechs Mal verloren haben.“ Dem widersprach Vorstandssprecher Axel Hellmann am Sonntag in mehreren Frankfurter Medien: „Wir sind uns im Vorstand alle einig, dass diese Schönrederei das falsche Signal ist. Es ist nicht der Zeitpunkt, sich über den fünften Platz zu freuen oder diesen als Erfolg zu verkaufen.“