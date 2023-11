Bundesliga Ein Wechsel in der Bayern-Chefetage und die Eberl-Frage

Über neue Vorstandspersonalien war bei der Jahreshauptversammlung am Tag vor dem Aufsichtsratstreffen nicht gesprochen worden. „Ich glaube, die Mitglieder entscheiden sehr fein, was man an Personalthemen hier ansprechen sollte und was auch nicht“, sagte Dreesen. Fachlich mochte sich der 56-Jährige „ungern eine Meinung“ über Eberl anmaßen. Aber er erinnerte an Treffen bei Spielen oder in Fußball-Gremien. „Das waren Momente, die waren sehr freundlich und höflich. Ich habe keinen Grund, in irgendeiner Form da keine guten Gefühle zu haben.“