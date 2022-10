Bundesliga : Ein Glas Whisky: Emotionaler Matarazzo-Abschied vom VfB

Stuttgart Nach Aussage von Sportdirektor Sven Mislintat ist der Abschied von Ex-Trainer Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart emotional verlaufen.

„Es war ein sehr trauriger Moment für uns alle. Mit einem guten Whisky haben wir das Gespräch geführt. Das war lange“, sagte der 49-Jährige über das Treffen am vergangenen Montag.

Abschied nach knapp drei Jahren

„Wir haben uns auch verabredet, in drei bis sechs Monaten mit emotionalem Abstand noch mal zu sprechen“, sagte Mislintat. „Wir haben uns auch gesagt, dass wir - egal wo wir sind - immer füreinander da sind. Es war eine sehr besondere Zeit.“

Matarazzo betreute die Stuttgarter mehr als 1000 Tage lang und in insgesamt 100 Pflichtspielen. Am Dienstag verabschiedete er sich auf dem Clubgelände von der Mannschaft.

In der laufenden Saison ist der VfB noch ohne Bundesliga-Sieg und mit fünf Punkten Tabellenvorletzter. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Schwaben Schlusslicht VfL Bochum. Ein Nachfolger für Matarazzo steht noch nicht fest. Das Training am Dienstag leitete sein bisheriger Assistent Michael Wimmer.