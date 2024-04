Bundesliga Ein einziger Albtraum: Bayern sind nicht mehr sie selbst

„Mittlerweile weiß der Gegner: Wenn wir ein Tor schießen, dann wackeln die“, sagte Eberl über seine Bayern. Das war jahrelang anders. Doch in dieser Saison setzen die Münchner ihre eigenen Gesetze außer Kraft. Das Selbstverständnis, die Siegermentalität, der schier unerschütterliche Glaube an sich selbst - all das ist verloren gegangen. Stattdessen lassen sich die Bayern nach dem ersten Gegentreffer in einen wilden Schlagabtausch verwickeln und kassieren am Ende selbst den K.o. Jetzt womöglich auch noch in der Königsklasse?