Bundesliga „Eiertor“: Platzfehler ärgert Heidenheim-Keeper Müller

Trotz der zweiten Heimniederlage nacheinander und dem dritten sieglosen Spiel in Serie liegt der Neuling vor dem Spiel beim FC Augsburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) weiter im Tabellenmittelfeld. „Das ist ein schweres Auswärtsspiel für uns gegen eine Mannschaft, die in unserem direkten Tabellenumfeld liegt und das zeigt die Wichtigkeit dieses Spiels dann auch“, sagte Müller.