Bundesliga Ehrenspielführer Schneider sieht langes Leverkusen-„Hoch“

Dass der spanische Trainer bei Bayer bleibt, überrascht Schneider nicht. „Er ist bodenständig und weiß genau, was er am Verein und an der Mannschaft hat. Und der gemeinsame Weg ist ja noch nicht zu Ende. Ich denke, es tut ihm gut, noch in Leverkusen zu bleiben“, sagte der 81-malige Nationalspieler.