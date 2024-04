Bundesliga Ehemaliger Bayer-Manager Calmund: „Bin nervös wie früher“

„Xabi ist ganz, ganz große Klasse. Bei ihm fällt mir sein ganz besonderer Stil auf. Er ist aber nicht nur im sportlichen Sinne ein überragender Denker und Lenker“, sagte der 75-Jährige in einem Interview bei „ran.de“. „Die Krönung war für mich, wie er auch das Team hinter dem Team motiviert hat, wie er alle Leute nach dem Sieg gegen Bayern München mit in die Kurve zu den Fans genommen hat“, befand Calmund, der selbst 28 Jahre in Leverkusen gearbeitet hat und heute noch mitzittert. Bayer sei auch heute noch sein Verein, betonte er.