Bundesliga : Effenberg zur Kovac-Rückkehr: Verhältnis zu Müller belastet

München Der frühere Bayern-Kapitän Stefan Effenberg sieht im Wiedersehen von Fußball-Nationalspieler Thomas Müller und Ex-Trainer Niko Kovac an diesem Bundesliga-Spieltag eine besondere Brisanz.

Der 50 Jahre alte Kovac tritt an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit dem VfL Wolfsburg erstmals nach seiner Entlassung in München vor fast drei Jahren gegen den FC Bayern an. Das Verhältnis zu einigen seiner damaligen Spieler gilt als belastet - speziell im Fall Müller (32).

„Notnagel“-Aussage über Müller

Unter Flick zur Stammkraft

Kovac hatte Müller in den Wochen vor dem vorzeitigen Ende seiner Amtszeit beim Rekordmeister zum Ersatzspieler degradiert. Er äußerte sich damals vor einem Spiel sehr unglücklich über Müller: „Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit seine Minuten bekommen.“ Das Bayern-Urgestein Müller dachte damals sogar an einen möglichen Abschied von dem Verein, für den er immer als Profi aktiv war.