Bundesliga : Effenberg: Boateng wäre der perfekte BVB-Stabilisator

München Der frühere Bayern-Kapitän Stefan Effenberg rät Borussia Dortmund zu einer Verpflichtung von Jérôme Boateng.

„Das wäre der perfekte Stabilisator, um den Kampf um die Meisterschaft ernsthaft annehmen und sogar gewinnen zu können“, schreibt der 50-Jährige in einer Kolumne des Internetportals „t-online“.

Der Revierclub solle sich „wirklich Gedanken machen“ über den 30 Jahre alten Innenverteidiger vom FC Bayern München. „Boateng wäre der Spieler, den sie für den nächsten Schritt brauchen“, meint Effenberg. „Und es wäre durchaus realistisch, weil Boateng Bayern verlassen wird. Und Dortmund ist definitiv der einzige Verein in der Bundesliga, der in Frage käme.“

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte Ex-Nationalspieler Boateng zuletzt nahegelegt, den Verein in diesem Sommer zu verlassen. Boatengs Vertrag in München läuft noch bis 2021. In Benjamin Pavard und Lucas Hernández hat der FC Bayern neben Mats Hummels und Niklas Süle noch zwei weitere Konkurrenten für die Posten der Innenverteidiger verpflichtet.