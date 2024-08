Fußball-Bundesliga Effenberg: Bayern-Abwehr muss wieder stärker werden

Dass die Bayern in diesem Zusammenhang Matthijs de Ligt (25) an Manchester United verkauft haben, stößt bei Rekordnationalspieler Lothar Matthäus auf absolutes Unverständnis. „Ich hätte de Ligt nicht verkauft, weil er für mich der stabilste Innenverteidiger in den letzten zwei Jahren war“, sagte der 63-Jährige im Interview dem Internetportal web.de. Der niederländische Nationalspieler sei konstanter als Upamecano gewesen und auch Min-jae Kim habe eine ganz schlechte Rückrunde gespielt. „Mit einem Eric Dier gewinne ich nicht die Meisterschaft oder die Champions League, da fehlt mit dir Qualität. Und Neuzugang Hiroki Ito hat in Stuttgart vor allem Dreierkette gespielt“, gab Matthäus zu Bedenken.