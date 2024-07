Fußball-Bundesliga Eberl zu Hoeneß' harscher Transfer-Ansage: „Totale Logik“

Sportvorstand Max Eberl nimmt die teilweise harschen Transferansagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß beim FC Bayern München nicht persönlich und will sie auch nicht zu hoch hängen. „Ehrlicherweise hat mich das gar nicht so berührt, was Uli gesagt hat. Damit meine ich nicht seine Worte, die mich nicht berühren, wenn er etwas sagt. Aber er hat im Grunde nichts anderes gesagt, was wir auch schon intern besprochen hatten“, sagte Eberl bei der Präsentation von Neuzugang João Palhinha in der Münchner Allianz Arena.