Borussia Mönchengladbach : Eberl will vorerst nicht über Hütter sprechen

Mönchengladbach Für Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl zählt nach der Trainerentscheidung bis zum Saisonende nur noch die Qualifikation für das internationale Geschäft.

„Da liegt jetzt der Fokus drauf“, sagte Eberl in der aktuellen Folge des wöchentlichen Podcasts „Einfach mal Luppen...“ von Toni und Felix Kroos. „Ab sofort wird auch gar nicht mehr über Adi Hütter gesprochen.“ Am Dienstag war bekannt geworden, dass der aktuelle Trainer von Eintracht Frankfurt vom 1. Juli an in Gladbach Nachfolger von Marco Rose wird, der dann zu Borussia Dortmund wechselt.