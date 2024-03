FC Bayern München Eberl über Trainersuche: Werde Klopp nicht anrufen

Der neue Trainer müsse auch nicht zwingend in der Bundesliga aktiv gewesen sein, sagte Eberl. „Wenn ich mich so in Sprache, Alter oder Trainerkarriere einschränken würde, wäre das ein Fehler. Der Fokus ist offen und wird dann kleiner.“ Der neue Trainer solle keine kurze Verweildauer haben, sondern mittel- und langfristig da sein. „Das ist eine wichtige Konstante in Sachen Kaderplanung und Strategie. Die häufigen Trainerwechsel waren zuletzt ein Problem für den Verein.“