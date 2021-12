Borussia Mönchengladbach : Eberl: Nach Personalentscheidungen „nicht in Schockstarre“

Düsseldorf Nach den den ersten Personalentscheidungen für den kommenden Sommer zeigt sich Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl kämpferisch.

Für Neuzugänge benötigt der Club Transfereinnahmen. „Wir haben jetzt Entscheidungen, was das Budget für die neue Saison angeht, was wir frei haben und was noch zur Verfügung steht“, sagte Eberl. „Wir haben Ideen im Kopf, die hatten wir im Sommer auch schon. Und jetzt muss man schauen, was dann tatsächlich in der Kasse ist, um dann auch was ausgeben zu können“, erklärte Gladbachs Sportdirektor.