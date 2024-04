Bundesliga Eberl gibt Tuchel Jobgarantie für Kracher gegen Arsenal

Dass diese Jobgarantie jedoch auch bis Saisonende gilt, wollte Eberl nicht bestätigen. „Wir müssen schon gucken, dass wir die Champions League erreichen“, sagte der 50-Jährige: „Aber für mich ist völlig klar, dass er am nächsten Dienstag auf der Bank sitzt und am Samstag gegen Köln auf der Bank sitzt.“ Das Spiel gegen Köln muss Tuchel jedoch von der Tribüne aus verfolgen, weil er in Heidenheim wegen Meckerns seine vierte Gelbe Karte sah und damit im nächsten Ligaspiel gesperrt ist.