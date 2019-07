Borussia Mönchengladbach : Eberl gegen Ausstiegsklausel für Sportdirektoren

Düsseldorf Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl ist für ein Verbot von Ausstiegsklauseln für Sportdirektoren.

Sportdirektoren seien für die Nachhaltigkeit und Identität des gesamten Vereins zuständig. „Wenn wir wechseln könnten, ohne mit der Wimper zu zucken, könnte man einem Club richtig Schaden zufügen.“ Eberl, der bei Borussia einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 hat, wurde in den vergangenen Jahren immer wieder einmal mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. In seinem Vertrag sei keine Ausstiegsklausel, betonte Gladbachs Sportdirektor. „Ich hätte doch nicht dieses Statement abgegeben, wenn ich eine Klausel in meinem Vertrag hätte.“