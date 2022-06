Transfermarkt : Durm wechselt von Frankfurt nach Kaiserslautern

Kaiserslautern Ex-Weltmeister Erik Durm wechselt von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt zu Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern, wie beide Clubs bestätigten.

Der in Pirmasens geborene Durm wurde 2014 mit der Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister. „Auch wenn ich noch nie für den FCK gespielt habe, für mich fühlt es sich an wie nach Hause zu kommen. Der FCK war damals der Grund, warum ich angefangen habe, Fußball zu spielen“, sagte Durm. Über die Vertragslaufzeit des 30-Jährigen machte der FCK keine Angaben.