Relegation Düsseldorfs Erinnerung an Elfmeterpunkt-Klau

In gewohnt humorvoller Manier erinnert sich Lorenz an eine Anekdote, die sich ein Jahr später ereignete. Düsseldorf war inzwischen wieder abgestiegen, Hertha zurück in der Bundesliga. Lorenz traf beim deutschen Champions-League-Finale in London auf Michael Preetz. „Ich habe ihm gratuliert“, sagte der Richter über das Gespräch mit dem Hertha-Funktionär. Preetz habe nur salopp entgegnet: „Aber Ehrenmitglied werden sie bei uns trotzdem nicht.“