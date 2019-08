Bundesliga : Düsseldorf verliert zweiten Test gegen Eibar

Düsseldorf Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat seinen zweiten Test gegen SD Eibar verloren. Nur 16 Stunden nach dem 3:2-Erfolg im Rahmen der Saisoneröffnung unterlag die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel dem spanischen Erstligisten mit 1:2 (0:2).

In der kleinen Kampfbahn im Arena-Sportpark waren vor allem die am Vortag nicht eingesetzten Fortuna-Profis dabei. Für die Treffer der Gäste am Sonntagvormittag sorgten Charles Dias de Oliveira (11.) und Asier Benito Sasiain (35.). Auch der späte Anschlusstreffer von Thomas Pledl (82.) konnte die Niederlage im letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel der Düsseldorfer im Pokal beim FC 08 Villingen nicht abwenden.