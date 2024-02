Bundesliga Ducksch hält Werder-Abschied für möglich

„Diese Situation gibt es doch in jedem Transferfenster, im Fußball kann man das doch nie ganz ausschließen. Und natürlich mache ich mir meine Gedanken, was ist für mich am besten? Wo sehe ich die besten Chancen, immer zu spielen? Welche Ambitionen hat der Verein, kann man sie noch erreichen? Kann man selbst noch etwas Höheres erreichen?“, sagte der 29 Jahre alte Stürmer der „Sport Bild“.