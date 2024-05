32. Spieltag Dritter Sieg in Serie: Wolfsburg ist fast gerettet

Für Wolfsburgs Trainer Ralph Hasenhüttl begann in dieser Partie schon so etwas wie die Vorbereitung auf die nächste Saison. In den vergangenen Wochen setzte er gegen Bochum (1:0) und Freiburg (2:1) noch ausschließlich auf laufstarke und widerstandsfähige Spieler, die den Abstiegskampf auch wörtlich nehmen. Am Samstag erhielten nun mit Torschütze Wimmer, Toptransfer Lovro Majer und Außenverteidiger Joakim Maehle jene Profis eine Chance, für die der VfL einst eine Menge Geld bezahlt hat und die bislang nicht zu Hasenhüttls Spielidee zu passen schienen.