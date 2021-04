Corona-Fälle : Drei positive Tests bei Hertha - Team in Isolation

Drei positive Tests bei Hertha - Team in Isolation

Berlin Als erster Bundesliga-Trainer muss Pal Dardai in häusliche Isolation. Insgesamt gibt es drei positive Corona-Tests bei Hertha BSC. Für das Team wurde Quarantäne verordnet. Trotzdem wird weiter gespielt.

Jetzt wird es noch härter für Hertha. Einen Tag nach der Verpflichtung von Hoffnungsträger Fredi Bobic haben positive Corona-Tests bei Cheftrainer Pal Dardai und Stürmer Dodi Lukebakio die abstiegsbedrohten Berliner in neue Probleme gestürzt.

Als Interimstrainer übernimmt Sportdirektor Arne Friedrich ab sofort von Dardai das Team. Zugleich werden generelle Fragen zum Profifußball in der schwierigen Phase der Corona-Pandemie neu aufgeworfen.

Vor dem ohnehin komplizierten Saison-Endspurt mussten sich Dardai, Lukebakio und Assistenzcoach Admir Hamzagic, der auch positiv getestet wurde, in häusliche Quarantäne begeben. Co-Trainer Andreas Neuendorf wurde als Kontaktperson ersten Grades eingestuft und befindet sich ebenfalls in Quarantäne. „Alle sind symptomfrei“, teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit.