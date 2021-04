Corona-Fälle : Drei positive Corona-Tests bei Hertha - Team in Isolation

Berlin Hertha BSC wird im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorerst ohne Trainer Dardai und Stürmer Lukebakio auskommen müssen. Nach positiven Corona-Tests sind beide in Quarantäne. Das Team wird isoliert.

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf werden die Mannschaft, Trainerteam und enge Mitarbeiter um den Kader in einem gemeinsamen Quartier isoliert. Das gilt zunächst bis zum 28. April. Lediglich zu den Trainingseinheiten und zu den Spielen kann das Quartier verlassen werden. Am kommenden Mittwoch steht die Heimpartie gegen den SC Freiburg an, am darauf folgenden Samstag sollen die Berliner bei Schalke 04 antreten.