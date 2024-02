FC Bayern München Dreesen: Sofortige Trennung von Tuchel war kein Thema

Eine schnelle Trennung von Trainer Thomas Tuchel war für den FC Bayern München laut Aussage des Vorstandschefs Jan-Christian Dreesen kein Thema. „Wir haben uns - wie in der Pressemitteilung beschrieben - dazu entschieden, uns im Sommer einvernehmlich zu trennen. Alles andere - wie das angebliche Angebot zur sofortigen Trennung - ist Unfug“, sagte Dreesen in einem am Sonntagabend veröffentlichten Interview der „Bild“-Zeitung. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister seinem Noch-Trainer einen schnellen Abschied angeboten haben soll.