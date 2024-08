Fußball-Bundesliga Dreesen sieht Bayern „gut aufgestellt“ - Gerüchte um Coman

„Zu aktuellen Gerüchten nehme ich an den letzten Tagen des Transferfensters nicht Stellung“, kommentierte Dreesen. Ein möglicher Abnehmer für Coman ist aktuell nicht in Sicht. Der Nationalstürmer hatte in der Vergangenheit häufiger ein Interesse an der Premier League signalisiert. Eine Spur könnte nach Saudi-Arabien zu Al Hilal führen. Bei dem Club spielen der brasilianische Starstürmer Neymar sowie Malcom und Kalidou Koulibaly.