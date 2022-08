Bundesliga : Drees zu Videobeweis: „Zwiegespaltene Diskussion“

Frankfurt/Main DFB-Videobeweisleiter Jochen Drees sieht den Video Assistant Referee (VAR) noch lange nicht als perfekt an.

„Es läuft nicht alles gut. Wir sind immer dabei zu justieren, was wir besser machen und wo wir nachlegen können“, sagte Drees in der Sport1-Sendung „Doppelpass“. Es gebe bei umstrittenen Entscheidungen viele Diskussionen und regelmäßig Austausch mit Beteiligten und Trainern, berichtete Drees. In diesem Jahr feierte das technische Hilfsmittel fünfjähriges Jubiläum in der höchsten deutschen Fußball-Spielklasse.