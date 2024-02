Bundesliga „Dreckiger Sieg“: Ducksch nach Werder-Sieg ehrlich

Um am kommenden Samstag gegen den 1. FC Heidenheim auch beim 125. Vereinsjubiläum erfolgreich zu sein, dürfe sich das Team so einen Auftritt nicht leisten, betonte aber Werder-Coach Ole Werner. „Sicherlich war es nicht unser bestes Spiel und ein glücklicher Sieg, den wir uns in den letzten Wochen aber ein Stück weit erarbeitet haben“, sagte er.