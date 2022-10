Bundesliga : Dortmund mit Hummels, aber ohne Reus gegen die Bayern

Dortmund Borussia Dortmund wird sicher ohne Marco Reus, wahrscheinlich mit Mats Hummels und vielleicht mit Torhüter Gregor Kobel ins Top-Spiel der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gehen.

Abwehrchef Hummels sei wie Marius Wolf nach Erkältung ins Training zurückgekehrt und hat beste Chancen auf einen Platz in der Startelf. „Er hat gestern signalisiert, dass es sich sehr gut angefühlt hat. Wir wollen nochmal schauen, wie der Körper auf die Belastung reagiert. Aber Mats ist alt genug und reif genug, das einschätzen zu können“, sagte Terzic.

Mit Hummels hat der BVB in dieser Saison in 512 Liga-Minuten nur einen Gegentreffer kassiert. Ohne ihn waren es in 218 Minuten neun.