25. Spieltag Dortmund mit Gala an die Spitze: 6:1 gegen Köln

„Das war ein rundum verdienter Sieg“, sagte Kapitän Marco Reus, der mit einem Doppelpack (32. und 70. Minute) großen Anteil am Erfolg hatte. „Heute war es wichtig, wieder Tabellenführer zu werden und Druck zu machen. Dann haben wir in zwei Wochen ein richtig geiles Spiel vor der Brust“, sagte Reus bei Sky mit Blick auf das mit Spannung erwartete Duell bei den Bayern am 1. April. Terzic freute sich über den „gelungenen Abend“ und die „richtig gute“ Leistung, „so kann es gerne weitergehen“.