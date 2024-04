29. Spieltag Doppelpack von Sabitzer sichert BVB-Sieg in Unterzahl

In der abwechslungsreichen Partie schafften die Gastgeber mit einem Kopfballtreffer von Wöber nach Ecke von Franck Honorat den Anschlusstreffer. Es war bereits die zehnte Torvorbereitung des zu Saisonbeginn verpflichteten Franzosen. Die Gäste blieben auch bei stärkerem Druck der Gladbacher stets gefährlich. Vor allem der junge Jamie Bynoe-Gittens sorgte mit seinen Dribblings immer wieder für Unruhe in der Gladbacher Defensive. Zudem gefiel auch der umsichtige Julian Brandt in der Zentrale.