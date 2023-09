5. Spieltag Doppelpack Demirovic: Augsburg feiert ersten Sieg

Ein grobes Foulspiel von FCA-Mittelfeldspieler Engels an Aymen Barkok, das Schiedsrichter Marco Fritz erst mit Gelb, aber nach Ansicht der Video-Bilder dann doch mit Rot ahndete, veränderte nach einer guten Stunde noch einmal die Statik des Spiels. In Unterzahl mussten die Augsburger nun Abwehrstärke beweisen, was ihnen in dieser Saison noch nicht gelungen war.