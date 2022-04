Tradition im Abstiegskampf : Direktes Duell: Hertha und der VfB brauchen die Punkte

Berlin Der Abstiegskampf ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen - möglicherweise bis zum letzten Spieltag. Hertha BSC und der VfB Stuttgart hoffen in ihrem Duell am Sonntag auf die für sie richtige Weichenstellung.

Die Trainer: Felix Magath - Pellegrino Matarazzo

Zwei Siege in vier Spielen unter der Leitung von Trainer Magath haben Hertha neue Hoffnung im Abstiegskampf beschert. Der 68 Jahre alte Routinier greift auf das altbewährte Mittel zurück: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Auch abseits des Platzes setzt Magath die Hebel an, lädt zum Mannschaftsabend, um aus den Spielern ein Team zu machen.

Mit Spaß und Ruhe zum Klassenverbleib - so lebt es Pellegrino Matarazzo vor. In der Öffentlichkeit stellt der VfB-Coach stets das Positive in den Vordergrund. „Draufhauen bringt nichts und raubt uns nur Energie“, sagt der Coach. Hilfreich ist auch, dass selbst eine neun Spiele andauernde Sieglos-Serie Matarazzo nicht den Job kostete.

Die Macher: Fredi Bobic - Sven Mislintat

Die Antreiber: Kevin-Prince Boateng - Wataru Endo

Die Torhüter: Marcel Lotka - Florian Müller

Die Angreifer: Davie Selke - Sasa Kalajdzic

Davie Selke und die Hertha - das ist eine schwierige Beziehung. So richtig finden der Stürmer und der Club nicht zueinander. Aber: Topscorer Stevan Jovetic ist verletzt, Ishak Belfodil fiel bei Magath in Ungnade. Also wird Selke auch gegen Stuttgart spielen. Anlaufen und Dagegenhalten, diese Stärken will der Trainer sehen.