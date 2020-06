Ex-Torjäger : Dieter Müller traut Lewandowski Rekordmarke zu

Frankfurt/Main Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Dieter Müller traut Robert Lewandowski zu, die Rekordmarke von Gerd Müller in dieser Saison zu erreichen.

Münchens Topstürmer hat fünf Spieltage vor Schluss 29 Treffer auf seinem Konto. Der frühere Bayern-Profi Gerd Müller traf 1971/1972 40 Mal - so oft wie bisher kein anderer in der Bundesliga. Dieter Müller stand 1976/77 mit 34 Toren für den 1. FC Köln an der Spitze. Ein Jahr später war er gemeinsam mit Gerd Müller (beide 24) Torschützenkönig.