Hintergrund : Diese Entscheidungen fallen am letzten Bundesliga-Spieltag

Die Leipziger haben beste Aussichten auf Champions-League-Rang vier zum Abschluss der Bundesliga. Foto: Jan Woitas/dpa

Frankfurt/Main Meister FC Bayern München, Absteiger Greuther Fürth sowie die Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen stehen vor dem 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga fest. Im Kampf um die weiteren internationalen Plätze und den Relegationsplatz stehen aber noch Entscheidungen an.

Auch der zweite Absteiger ist noch nicht ganz fix. Ein Überblick:

Abstiegskampf:

Hertha BSC (33 Punkte, 36:69 Tore)

- rettet sich direkt mit einem Sieg oder einem Unentschieden bei Borussia Dortmund

- rettet sich auch bei einer Niederlage in Dortmund, wenn der VfB Stuttgart nicht gegen den 1. FC Köln gewinnt

- muss in die Relegation bei einer Niederlage in Dortmund, wenn Stuttgart gegen Köln gewinnt

VfB Stuttgart (30 Punkte, 39:58 Tore)

- rettet sich direkt mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln, wenn Hertha BSC in Dortmund verliert

- spielt in der Relegation gegen den Tabellendritten der 2. Liga, wenn Hertha in Dortmund punktet oder der VfB bei einer Hertha-Niederlage nicht gegen Köln gewinnt

- steigt bei einer Niederlage gegen Köln sogar noch direkt ab, wenn Arminia Bielefeld bei einem Heimsieg gegen RB Leipzig auch den Rückstand von sieben Treffern in der Tordifferenz aufholt

Arminia Bielefeld (27 Punkte, 26:52 Tore)

- erreicht noch die Relegation mit einem Heimsieg gegen RB Leipzig, wenn der VfB Stuttgart gegen Köln verliert und die Arminia die derzeit um sieben Treffer schlechtere Tordifferenz noch zu ihren Gunsten dreht

Champions-League-Rang vier:

RB Leipzig (57 Punkte, 71:36 Tore)

- bleibt Vierter mit einem Sieg in Bielefeld. Auch ein Remis dürfte angesichts des um 22 Toren besseren Torverhältnisses gegenüber Freiburg reichen

- bleibt Vierter mit einer Niederlage in Bielefeld, wenn Freiburg gleichzeitig nicht in Leverkusen gewinnt

SC Freiburg (55 Punkte, 57:44 Tore)

- wird Vierter mit einem Sieg bei Bayer Leverkusen, wenn RB Leipzig gleichzeitig bei Arminia Bielefeld verliert. Auch Union Berlin (54 Punkte, 47:42 Tore) kann theoretisch noch in die Königsklasse einziehen, hat aber drei Punkte und 30 Tore Rückstand auf Leipzig

Europa-League-Rang fünf:

SC Freiburg (55 Punkte, 57:44 Tore)

- wird Fünfter mit einem Sieg in Leverkusen, wenn Leipzig gegen Bielefeld mindestens einen Punkt holt

- wird Fünfter mit einem Remis in Leverkusen, wenn Union Berlin nicht gegen Bochum gewinnt

- wird Fünfter mit einer Niederlage in Leverkusen, wenn Union Berlin gegen Bochum verliert und Köln nicht in Stuttgart gewinnt oder mit einem Sieg nicht die um derzeit neun Tore schlechtere Tordifferenz zu seinen Gunsten dreht. Verliert Freiburg mit maximal sieben Toren Unterschied, dürfte Union gegen Bochum auch Remis spielen

Union Berlin (54 Punkte, 47:42 Tore)

- wird Fünfter mit einem Sieg gegen Bochum, wenn Freiburg nicht in Leverkusen gewinnt

- wird Fünfter mit einem Remis gegen Bochum, wenn Freiburg in Leverkusen verliert und Union die um acht Tore schlechtere Tordifferenz zu seinen Gunsten dreht. Köln dürfte in diesem Fall nicht in Stuttgart gewinnen

1. FC Köln (52 Punkte, 51:47 Tore)

- wird Fünfter mit einem Sieg in Stuttgart, wenn Freiburg in Leverkusen verliert und Köln die um derzeit neun Tore schlechtere Tordifferenz zu seinen Gunsten dreht. Union darf in diesem Fall nicht gegen Bochum gewinnen

Ob Rang sechs für eine Teilnahme an der Europa League oder nur der Conference League reicht, kann auch vom Pokalfinale abhängen. Wird Freiburg Siebter und Pokalsieger, spielen die Breisgauer ebenfalls in der Europa League und der Bundesliga-Sechste nur in der Conference League. Wird Freiburg selbst Sechster, ist die Europa League sicher. Im Pokalfinale spielen am 21. Mai Freiburg und RB Leipzig. Die Vergabe der Champions-League-Plätze bleibt davon unberührt.

© dpa-infocom, dpa:220513-99-269222/2

(dpa)