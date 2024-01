Transfermarkt Dier in München: Bayern finalisieren ersten Winter-Transfer

Der noch 29-Jährige soll als erster Winterzugang dazu beitragen, den personellen Engpass in der Defensive des deutschen Meisters zu verringern. „Er ist in der Stadt. Wir versuchen, den Deal zu finalisieren und eine weitere Alternative als Innenverteidiger zu kriegen“, sagte Trainer Thomas Tuchel in der Pressekonferenz zum Bundesliga-Heimspiel der Bayern gegen die TSG Hoffenheim an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN).