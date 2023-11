Fußball Die Wandlung des Lothar Matthäus: Anerkannt statt ausgelacht

Seine Jobs bei RTL und Sky sieht der inzwischen begehrte TV-Experte durchaus differenziert. Das seien „unterschiedliche Richtungen“, sagte Matthäus: RTL sei mehr Unterhaltungsprogramm, „da sind mehr Pausen, weil mehr Werbung geschaltet wird. Da muss man sich drauf einstellen.“ Bei Sky habe er „die Zeit, tiefer reinzugehen und dem Zuschauer etwas zu erklären. Bei RTL stehst du unter Strom, weil du Zeitdruck hast. Dann stehst du in der Halbzeit, hast nur zwei Minuten und musst fünf Tore erklären.“ So oder so gelte für ihn aber: „Ich versuche, so natürlich wie möglich zu sein und den Leuten das so einfach wie möglich zu erklären.“