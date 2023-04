Bundesliga Die VfB-Analyse: Welches Argument Labbadia noch hat

Wohlgemuth befeuerte mit seinen Ausführungen die Spekulationen und kündigte für diesen Sonntag eine Analyse an, in der es „um alle Dinge“ gehe. Ob der 57 Jahre alte Labbadia noch eine Chance am kommenden Mittwoch im Viertelfinale des DFB-Pokals bekommt, ob er auch am Sonntag kommender Woche beim Abstiegsduell gegen den VfL Bochum noch auf der VfB-Bank sitzt - Wohlgemuth ließ es offen. Im Frust an diesem Abend werde keine Personaldebatte geführt, sagte er sinngemäß.