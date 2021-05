Reaktionen aus den Stadien : Die Sprüche zum 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat die besten Sprüche zum 34. Spieltag der Bundesliga gesammelt:

„Alles, was morgen und übermorgen ist, da habe ich jetzt keinen Bock drauf.“

(Werder Bremens Interimscoach Thomas Schaaf auf die Frage, wie es jetzt in Bremen weitergeht)

(Gladbachs Trainer Marco Rose nach dem 4:2 in Bremen, das nicht für die Qualifikation zur Europa Conference League reichte)

„Ich glaube, die meisten haben damit gerechnet, dass es uns so geht wie den Schalkern und wir ein paar Spieltage vor Schluss schon als Absteiger feststehen. Aber wir haben uns 34 Spieltage lang dagegen gewehrt und sind, glaube ich, hochverdient in der Liga geblieben.“

„Es ist die pure Freude. Es ist herausragend, was die Mannschaft über die gesamte Saison geleistet hat.“

„Eine Fußballmannschaft ist ein Sinnbild dafür, wie es in der Gesellschaft aussehen sollte. Zusammenzustehen, einer für den anderen einzustehen, ein gemeinsames Ziel zu haben. Es ist völlig egal, wer da neben dir sitzt, wie der aussieht, wo er herkommt, was für eine Religion er hat, was für Ansichten, welcher Kultur er entspringt. Zusammenstehen, nicht spalten lassen. Das ist die Botschaft, die ich raus senden möchte. Das nehme ich mit aus meiner Karriere.“